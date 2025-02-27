Вражеские дроны атакуют сразу 7 областей Украины: куда направляются беспилотники
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали движение вражеских ударных БпЛА над семью областями Украины. Силы ПВО в полной боевой готовности, население призывают не игнорировать сигналы тревоги.
Зафиксирована активность вражеских беспилотников в нескольких регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Зафиксировано движение ударных БпЛА в направлении запада и юго-запада над Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Херсонской и Николаевской областями. В Запорожской области вражеские дроны направляются на север.
Силы ПВО находятся в полной боевой готовности. Жителей указанных областей призывают не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях в случае опасности.
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