Ворожі дрони атакують одразу 7 областей України: куди прямують безпілотники
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували рух ворожих ударних БпЛА над сімома областями України. Сили ППО у повній бойовій готовності, населення закликають не ігнорувати сигнали тривоги.
Зафіксована активність ворожих безпілотників у кількох регіонах країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Зафіксовано рух ударних БпЛА в напрямку заходу та південного заходу над Сумщиною, Харківщиною, Полтавщиною, Чернігівщиною, Херсонщиною та Миколаївщиною. У Запорізькій області ворожі дрони прямують на північ.
Сили ППО перебувають у повній бойовій готовності. Жителів зазначених областей закликають не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях у разі небезпеки.
Атака на передмістя Харкова: ворог вдарив щонайменше 12 БПЛА, вже двоє травмованих27.02.25, 21:04 • 34676 переглядiв