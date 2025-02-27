Ворожі дрони атакують одразу 7 областей України: куди прямують безпілотники

Зафіксована активність ворожих безпілотників у кількох регіонах країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Зафіксовано рух ударних БпЛА в напрямку заходу та південного заходу над Сумщиною, Харківщиною, Полтавщиною, Чернігівщиною, Херсонщиною та Миколаївщиною. У Запорізькій області ворожі дрони прямують на північ.

Сили ППО перебувають у повній бойовій готовності. Жителів зазначених областей закликають не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях у разі небезпеки.

Атака на передмістя Харкова: ворог вдарив щонайменше 12 БПЛА, вже двоє травмованих