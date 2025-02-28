Агресор атакує: які регіони перебувають під загрозою

У повітряному просторі країни спостерігається активізація ворожих безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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На півночі Сумської області зафіксовано пересування ворожих БпЛА, які рухаються на південно-захід, а також на Харківщині, де безпілотники спостерігаються на півночі та півдні, з курсом на південь. Схожі сигнали надходять і з Черкаської області, де безпілотники змінюють курс на захід або північний захід.

Також є відомості про рух ворожих БпЛА в Київській області, зокрема на південному заході та в центральній частині, де напрямок руху ворожої техніки спрямований на захід або південно-західний.

Ще одна загроза виникла на Вінниччині, де на південному сході та в центральній частині регіону безпілотники рухаються на північний схід, а також на Миколаївщині, де спостерігається рух ворожих апаратів на північ.

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