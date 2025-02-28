Агресор атакує: які регіони перебувають під загрозою

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15 березня, 19:03 • 118534 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176737 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143845 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135837 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115707 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107121 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102633 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У повітряному просторі України спостерігається активізація ворожих БПЛА в Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Вінницькій та Миколаївській областях. Безпілотники рухаються різними курсами та змінюють напрямки польоту.

У повітряному просторі країни спостерігається активізація ворожих безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

На півночі Сумської області зафіксовано пересування ворожих БпЛА, які рухаються на південно-захід, а також на Харківщині, де безпілотники спостерігаються на півночі та півдні, з курсом на південь. Схожі сигнали надходять і з Черкаської області, де безпілотники змінюють курс на захід або північний захід.

Також є відомості про рух ворожих БпЛА в Київській області, зокрема на південному заході та в центральній частині, де напрямок руху ворожої техніки спрямований на захід або південно-західний.

Ще одна загроза виникла на Вінниччині, де на південному сході та в центральній частині регіону безпілотники рухаються на північний схід, а також на Миколаївщині, де спостерігається рух ворожих апаратів на північ.

Ворожі дрони атакують одразу 7 областей України: куди прямують безпілотники27.02.25, 23:04 • 58923 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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