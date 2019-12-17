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Аграрный комитет завтра продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли

Аграрный комитет завтра продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли

Киев  •  УНН

 • 11834 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики сегодня на заседании решил, что завтра продолжит рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения перед вторым чтением. Об этом на заседании сказал глава комитета, народный депутат от "Слуги народа" Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Я прошу секретариат определить механизм на следующее заседание для того, чтобы можно было как минимум легче искать те правки, которые соответствуют предыдущим структурным частям... У нас завтра после обеда, в 15:00 - продолжение рассмотрения этого законопроекта", - сказал Сольский.

После этого он заявил, что заседание завершено.

К обсуждению поправок сегодня комитет не дошел.

В то же время, при обсуждении в комитете нардеп Вадим Ивченко заявил, что законопроект стоит в повестке дня ВР в четверг, 19 декабря. Председатель комитета ответил, что "о четверге я первый раз услышал".

"Если не будет рассмотрен этот вопрос на комитете, никто никуда ничего выносить не будет", - сказал он.

Первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, который также присутствовал на заседании комитета, отметил, что также не владеет информацией по повестке дня. "Но я знаю одно - что во время Согласительного совета было предложение о том, чтобы этот законопроект был включен на этой недели... при условии, если он будет подготовлен комитетом", - сказал он.

Напомним, 12 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики начал рассмотрение законопроекта о введении рынка сельскохозяйственной земли Украины, но, не рассмотрев ни одной поправки, перенес рассмотрение закона.

13 декабря комитет продолжил рассмотрение законопроекта, однако, не голосовал ни за одну поправку.

Ранее УНН сообщал, что в аграрный комитет ВР поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

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