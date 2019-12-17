Аграрний комітет завтра продовжить розгляд правок до законопроекту про ринок землі

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики сьогодні на засіданні вирішив, що завтра продовжить розгляд проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення перед другим читанням. Про це на засіданні сьогодні сказав голова комітету, народний депутат від "Слуги народу" Микола Сольський, передає кореспондент УНН.