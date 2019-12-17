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Аграрний комітет завтра продовжить розгляд правок до законопроекту про ринок землі

Аграрний комітет завтра продовжить розгляд правок до законопроекту про ринок землі

Київ • УНН

 • 11837 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики сьогодні на засіданні вирішив, що завтра продовжить розгляд проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення перед другим читанням. Про це на засіданні сьогодні сказав голова комітету, народний депутат від "Слуги народу" Микола Сольський, передає кореспондент УНН.

"Я прошу секретаріат визначити механізм на наступне засідання для того, щоб можна було як мінімум легше шукати ті правки, які відповідають попереднім структурним частинам… У нас завтра після обіду, о 15:00 – продовження розгляду цього законопроекту", - сказав Сольський.

Після цього він заявив, що засідання завершене.

До обговорення правок сьогодні комітет не дійшов.

Водночас, під час обговорення в комітеті нардеп Вадим Івченко заявив, що законопроект стоїть на порядку денному ВР у четвер, 19 грудня. Голова комітету відповів, що "про четвер я перший раз почув".

"Якщо не буде розглянуте це питання на комітеті, ніхто нікуди нічого виносити не буде", - сказав він.

Перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, який також був присутнім на засіданні комітету, зазначив, що також не володіє інформацією щодо порядку денного. "Але я знаю одне – що під час Погоджувальної ради була пропозиція про те, щоб цей законопроект був включений до цього тижня… за умови, якщо він буде підготовлений комітетом", - сказав він.

Нагадаємо, 12 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики розпочав розгляд законопроекту щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі Україні, але, не розглянувши жодної поправки, переніс розгляд закону.

13 грудня комітет продовжив розгляд законопроекту, проте, не голосував за жодну поправку.

Раніше УНН повідомляв, що до аграрного комітету ВР надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

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