Аграрии уже намолотили 22,4 млн тонн зерна нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. По состоянию на 30 июля украинские аграрии уже собрали 22,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с 7,0 млн га (70% к прогнозу) при урожайности 32,2 ц/га. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики сообщает УНН.
В частности, намолочено:
- озимой пшеницы - 17,0 млн тонн с 4,9 млн га (76%) при урожайности 34,8 ц/га;
- яровой пшеницы - 54,4 тыс. тонн с 22,7 тыс. га (12%) при урожайности 23,9 ц/га;
- озимого ячменя - 3 млн тонн с 850,5 тыс. га (97%) при урожайности 34,9 ц/га;
- ярового ячменя - 1,6 млн тонн с 793 тыс. га (49%) при урожайности 20,8 ц/га;
- гороха - 590,5 тыс. тонн с 342,4 тыс. га (79%) при урожайности 17,2 ц/га;
- ржи - 86 тыс. тонн с 36 тыс. га (24%) прогноза при урожайности 24,2 ц/га;
- овса - 25,6 тыс. тонн с 14,3 тыс. га (7%) при урожайности 17,9 ц/га.
Кроме того, намолочено 2,4 млн тонн озимого рапса с 930 тыс.га (95%) при урожайности 25,9 ц/га и 21 тыс. тонн ярового рапса с 12 тыс. га (17%) при урожайности 17,3 ц/га.
Напомним, на возмещение стоимости посадочного материала аграриям направят 72,1 млн грн.