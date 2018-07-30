Аграрии уже намолотили 22,4 млн тонн зерна нового урожая

КИЕВ. 30 июля. УНН. По состоянию на 30 июля украинские аграрии уже собрали 22,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с 7,0 млн га (70% к прогнозу) при урожайности 32,2 ц/га. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики сообщает УНН.