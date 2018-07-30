Аграрії вже намолотили 22,4 млн тонн зерна нового врожаю

КИЇВ. 30 липня. УНН. Станом на 30 липня українські аграрії вже зібрали 22,4 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 7,0 млн га (70% до прогнозу) при врожайності 32,2 ц/га. Про це з посиланням на прес-службу Мінагрополітики повідомляє УНН.