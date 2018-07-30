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Аграрії вже намолотили 22,4 млн тонн зерна нового врожаю

Аграрії вже намолотили 22,4 млн тонн зерна нового врожаю

Київ • УНН

 • 8129 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Станом на 30 липня українські аграрії вже зібрали 22,4 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 7,0 млн га (70% до прогнозу) при врожайності 32,2 ц/га. Про це з посиланням на прес-службу Мінагрополітики повідомляє УНН.

Зокрема, намолочено:

– озимої пшениці – 17,0 млн тонн з 4,9 млн га (76%) при врожайності 34,8 ц/га;

– ярої пшениці – 54,4 тис. тонн з 22,7 тис. га (12%) при врожайності 23,9 ц/га;

– озимого ячменю – 3 млн тонн з 850,5 тис. га (97%) при врожайності 34,9 ц/га;

– ярого ячменю – 1,6 млн тонн з 793 тис. га (49%) при врожайності 20,8 ц/га;

– гороху – 590,5 тис. тонн з 342,4 тис. га (79%) при врожайності 17,2 ц/га;

– жита – 86 тис. тонн з 36 тис. га (24%) прогнозу при врожайності 24,2 ц/га;

– вівса – 25,6 тис. тонн з 14,3 тис. га (7%) при врожайності 17,9 ц/га.

Крім того, намолочено 2,4 млн тонн озимого ріпаку з 930 тис. га (95%) при врожайності 25,9 ц/га та 21 тис. тонн ярого ріпаку з 12 тис. га (17%) при врожайності 17,3 ц/га.

Нагадаємо, на відшкодування вартості садивного матеріалу аграріям спрямують 72,1 млн грн.

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