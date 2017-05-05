Аграрии засеяли яровыми зерновыми 5,5 млн га площадей - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Сельхозпроизводители по состоянию на 5 мая посеяли яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 5,5 млн га, что составляет 76% плану, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.
По информации министерства, в частности, посеяно яровой пшеницы 167 тыс. га, ярового ячменя - 1,5 млн га, овса - 197 тыс. Га, гороха - 378 тыс. га.
Также аграрии продолжают посев кукурузы. На сегодня, по данным ведомства, посеяно кукурузы на зерно 3,1 млн га, подсолнечника - 3,8 млн га, сои - 793 тыс. га, гречихи - 18 тыс. га.
Кроме того, сахарной свеклы посеяно 305 тыс. га или 104% к прогнозу.
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Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики планируется засеять яровой пшеницы 178 тыс. га, ярового ячменя - 1,6 млн га, кукурузы на зерно - 4,5 млн га, подсолнечника - 5,4 млн га, сои - 1,9 млн га.