Аграрії посіяли ярими зерновими 5,5 млн га площ – Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Сільгоспвиробники станом на 5 травня посіяли ярих зернових та зернобобових культур на площі 5,5 млн га, що становить 76% до плану, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства.
За інформацією міністерства, зокрема, посіяно ярої пшениці 167 тис. га, ярого ячменю – 1,5 млн га, вівса – 197 тис. га, гороху – 378 тис. га.
Також аграрії продовжують сівбу кукурудзи. На сьогодні, за даними відомства, посіяно кукурудзи на зерно 3,1 млн га, соняшника – 3,8 млн га, сої – 793 тис. га, гречки - 18 тис. га.
Крім того, цукрових буряків посіяно 305 тис. га або 104% до прогнозу.
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Нагадаємо, за попередніми прогнозами Мінагрополітики планується засіяти ярої пшениці 178 тис. га, ярого ячменю – 1,6 млн га, кукурудзи на зерно – 4,5 млн га, соняшнику – 5,4 млн га, сої – 1,9 млн га.