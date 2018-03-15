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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 26322 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 33006 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Аграрии перекрыли трассу в Херсонской области, бастуя против "правок Хомутынника"

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Аграрии перекрыли трассу в Херсонской области, требуя от Верховной Рады вернуть возмещение НДС при экспорте сои и рапса, передает корреспондент УНН.

Они утверждают, что отмена возврата НДС, принятая ранее Верховной Радой, выгодна только олигархам и транснациональным компаниям, в частности украинскому “Кернел”, бенефициаром которого является народный депутат, член Налогового Комитета ВР Виталий Хомутынник.

“В случае, если возмещение НДС при экспорте масличных культур будет отменено, убытки малых и средних аграриев могут достичь более 6 млрд грн”, - сообщили во “Всеукраинском аграрном совете”.

Аграрии требуют отменить “правки Хомутынника” и принять законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных культур. Если народные избранники не поддержат данную законодательную инициативу, угрожают продолжить акции протеста.

Сегодня трассы будут перекрыты как минимум в шести областях: Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой и Одесской, в промежутке с 10.30 до 11.30.

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