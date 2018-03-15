Аграрии перекрыли трассу в Херсонской области, бастуя против "правок Хомутынника"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Аграрии перекрыли трассу в Херсонской области, требуя от Верховной Рады вернуть возмещение НДС при экспорте сои и рапса, передает корреспондент УНН.
Они утверждают, что отмена возврата НДС, принятая ранее Верховной Радой, выгодна только олигархам и транснациональным компаниям, в частности украинскому “Кернел”, бенефициаром которого является народный депутат, член Налогового Комитета ВР Виталий Хомутынник.
“В случае, если возмещение НДС при экспорте масличных культур будет отменено, убытки малых и средних аграриев могут достичь более 6 млрд грн”, - сообщили во “Всеукраинском аграрном совете”.
Аграрии требуют отменить “правки Хомутынника” и принять законопроект №7403-2, которым предлагается сохранить экспортное возмещение НДС для масличных культур. Если народные избранники не поддержат данную законодательную инициативу, угрожают продолжить акции протеста.
Сегодня трассы будут перекрыты как минимум в шести областях: Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой и Одесской, в промежутке с 10.30 до 11.30.