Аграрії перекрили трасу в Херсонській області, страйкуючи проти "правок Хомутинніка"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Аграрії перекрили трасу в Херсонській області, вимагаючи від Верховної Ради повернути відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку, передає кореспондент УНН.
Вони стверджують, що скасування повернення ПДВ, прийнята раніше Верховною Радою, вигідна тільки олігархам і транснаціональним компаніям, зокрема українському "Кернел", бенефіціаром якого є народний депутат, член Податкового Комітету ВР Віталій Хомутиннік.
"У випадку, якщо відшкодування ПДВ при експорті олійних культур буде скасовано, збитки малих і середніх аграріїв можуть досягти більше 6 млрд грн", - повідомили у "Всеукраїнській аграрній раді".
Аграрії вимагають скасувати "правки Хомутинніка" і прийняти законопроект №7403-2, яким пропонується зберегти експортне відшкодування ПДВ для олійних культур. Якщо народні обранці не підтримають дану законодавчу ініціативу, загрожують продовжити акції протесту.
Сьогодні траси будуть перекриті як мінімум в шести областях: Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Чернігівській, Вінницькій та Одеській, в проміжку з 10.30 до 11.30.