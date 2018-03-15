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Аграрії перекрили трасу в Херсонській області, страйкуючи проти "правок Хомутинніка"

Київ • УНН

 • 17907 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Аграрії перекрили трасу в Херсонській області, вимагаючи від Верховної Ради повернути відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку, передає кореспондент УНН.

Вони стверджують, що скасування повернення ПДВ, прийнята раніше Верховною Радою, вигідна тільки олігархам і транснаціональним компаніям, зокрема українському "Кернел", бенефіціаром якого є народний депутат, член Податкового Комітету ВР Віталій Хомутиннік.

"У випадку, якщо відшкодування ПДВ при експорті олійних культур буде скасовано, збитки малих і середніх аграріїв можуть досягти більше 6 млрд грн", - повідомили у "Всеукраїнській аграрній раді".

Аграрії вимагають скасувати "правки Хомутинніка" і прийняти законопроект №7403-2, яким пропонується зберегти експортне відшкодування ПДВ для олійних культур. Якщо народні обранці не підтримають дану законодавчу ініціативу, загрожують продовжити акції протесту.

Сьогодні траси будуть перекриті як мінімум в шести областях: Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Чернігівській, Вінницькій та Одеській, в проміжку з 10.30 до 11.30.

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