Детали

Вчера президент Рамафоса посетил Варшаву, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Рамафоса направляется в украинскую столицу, как член Африканской "миротворческой миссии", для переговоров с Владимиром Зеленским.

В состав Миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды как представители континента, столкнувшегося с неблагоприятными экономическими последствиями войны.

Дополнение

Ранее президент ЮАР проводил переговоры с российским диктатором владимиром путиным, президентом Зеленским, главой Китая Си Цзиньпином и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Рамафоса стремится достичь "мирного" процесса по урегулированию войны рф против Украины. Уже в субботу Рамафоса и вся его делегация прибудет в москву для переговоров с путиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вывод войск россии и ослабление санкций: Reuters узнал детали африканской мирной инициативы







