Африканская мирная инициатива: Президент ЮАР отправился из Варшавы в Киев для переговоров с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Вчера, 15 июня, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Польшу, откуда отправился в Украину для переговоров с Президентом Владимиром Зеленским. Его цель - поспособствовать мирному урегулированию войны рф против Украины. Об этом сообщается на сайте президента ЮАР, пишет УНН.
Детали
Вчера президент Рамафоса посетил Варшаву, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.
Рамафоса направляется в украинскую столицу, как член Африканской "миротворческой миссии", для переговоров с Владимиром Зеленским.
В состав Миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды как представители континента, столкнувшегося с неблагоприятными экономическими последствиями войны.
Дополнение
Ранее президент ЮАР проводил переговоры с российским диктатором владимиром путиным, президентом Зеленским, главой Китая Си Цзиньпином и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.
Рамафоса стремится достичь "мирного" процесса по урегулированию войны рф против Украины. Уже в субботу Рамафоса и вся его делегация прибудет в москву для переговоров с путиным.
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