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Африканская мирная инициатива: Президент ЮАР отправился из Варшавы в Киев для переговоров с Зеленским

Киев • УНН

 • 1213421 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Вчера, 15 июня, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Польшу, откуда отправился в Украину для переговоров с Президентом Владимиром Зеленским. Его цель - поспособствовать мирному урегулированию войны рф против Украины. Об этом сообщается на сайте президента ЮАР, пишет УНН.

Африканская мирная инициатива: Президент ЮАР отправился из Варшавы в Киев для переговоров с Зеленским

Детали 

Вчера президент Рамафоса посетил Варшаву, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Рамафоса направляется в украинскую столицу, как член Африканской "миротворческой миссии", для переговоров с Владимиром Зеленским. 

В состав Миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды как представители континента, столкнувшегося с неблагоприятными экономическими последствиями войны. 

Дополнение 

Ранее президент ЮАР проводил переговоры с российским диктатором владимиром путиным, президентом Зеленским, главой Китая Си Цзиньпином и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Рамафоса стремится достичь "мирного" процесса по урегулированию войны рф против Украины. Уже в субботу Рамафоса и вся его делегация прибудет в москву для переговоров с путиным.

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