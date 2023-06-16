Африканська мирна ініціатива: Президент ПАР вирушив із Варшави до Києва для переговорів із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Учора, 15 червня, президент ПАР Сіріл Рамафоса прибув до Польщі, звідки вирушив в Україну для переговорів із Президентом Володимиром Зеленським. Його мета - посприяти мирному врегулюванню війни рф проти України. Про це повідомляють на сайті президента ПАР, пише УНН.
Деталі
Учора президент Рамафоса відвідав Варшаву, де зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Рамафоса прямує в українську столицю, як член Африканської "миротворчої місії", для переговорів з Володимиром Зеленським.
До складу Місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго-Браззавіля, Єгипту, Сенегалу та Уганди як представники континенту, який зіштовхнувся з несприятливими економічними наслідками війни.
Доповнення
Раніше президент ПАР проводив переговори з російським диктатором володимиром путіним, президентом Зеленським, очільником Китаю Сі Цзіньпіном і Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.
Рамафоса прагне досягти "мирного" процесу щодо врегулювання війни рф проти України. Уже в суботу Рамафоса і вся його делегація прибуде до москви для переговорів із путіним.
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