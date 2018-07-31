AFP: более 500 туристов эвакуировали из вулкана Ринджани в Индонезии

“543 туристы были эвакуированы. Их здоровью ничего не угрожает”, — приводит агентство его слова. Отмечается, что поиски еще шести пропавших в горах продолжаются.

Ранее у города Матарам (319 тысяч жителей) на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его очаг залегал на глубине 7,5 км. Согласно информации агентства Kyodo, более 800 туристов оказались заблокированными на горе возле вулкана Ринджани, среди них 311 тайцев, а также туристы из США, Соединенного Королевства, Малайзии, Канады, Франции, Нидерландов и Сингапура. По меньшей мере 14 человек стали жертвами стихии, общее число пострадавших — 162.

В районе землетрясения зафиксировано 11 повторных толчков магнитудой до 5,7. Пострадали тысячи домов, часть из них полностью разрушена. Власти в срочном порядке приостановили подъем туристов на активный вулкан Ринджани, который считается самой популярной достопримечательностью острова, из-за опасности возникновения оползней.

Как сообщал УНН, накануне стало известно, что несколько сотен туристов остались заблокированными на горе из-за землетрясения.