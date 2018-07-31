AFP: більше 500 туристів евакуювали з вулкана Рінджані в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Більше 500 туристів, більшість з яких іноземці, евакуювали у вівторок з вулкана Рінджані на острові Ломбок в Індонезії, де ті були заблоковані. Про це повідомляє агентство France-Presse (AFP) з посиланням на представника місцевої служби порятунку, передає УНН.
“543 туристи були евакуйовані. Їх здоров’ю нічого не загрожує”, — наводить агентство його слова. Відзначається, що пошуки ще шести зниклих в горах тривають.
Раніше біля міста Матарам (319 тисяч жителів) на острові Ломбок стався землетрус магнітудою 6,4. Його осередок залягав на глибині 7,5 км. Згідно з інформацією агентства Kyodo, більше 800 туристів опинилися заблокованими на горі біля вулкана Рінджані, серед них 311 тайців, а також туристи з США, Сполученого Королівства, Малайзії, Канади, Франції, Нідерландів і Сінгапуру. Щонайменше 14 людей стали жертвами стихії, загальне число потерпілих — 162.
У районі землетрусу зафіксовано 11 повторних поштовхів магнітудою до 5,7. Постраждали тисячі будинків, частина з них повністю зруйнована. Влада в терміновому порядку призупинила підйом туристів на активний вулкан Рінджані, який вважається найпопулярнішою пам’яткою острова, через небезпеку виникнення зсувів.
Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо, що декілька сотень туристів залишилися заблокованими на горі через землетрус.