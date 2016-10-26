Афганку с обложки National Geographic арестовали в Пакистане

Пакистанские спецслужбы арестовали Шарбат Гулу, которой сейчас около 40 лет, выяснив, что она живет в стране с фальшивыми документами.

СМИ также сообщали, что пакистанские паспорта нашли у двух мужчин, которые называли себя сыновьями Шарбат Гули. Если её вина подтвердится, ей грозит до 14 лет тюрьмы и крупный штраф.

Фотограф Стив Маккарри сфотографировал Шарбат Гулу в лагере афганских беженцев на границе с Пакистаном в июне 1985 года, когда ей было около 12 лет. Личность девочки на фото с обложки National Geographic удалось установить только в 2002 году, когда команда журнала специально съездила на ее поиски в Афганистан. Тогда Стив Маккарри снял еще один ее фотопортрет.