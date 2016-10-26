Афганку с обложки National Geographic арестовали в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В пакистанском Пешаваре задержали афганскую женщину, фотография которой в 1985 году попала на обложку журнала National Geographic и стала известной за все время существования издания, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Пакистанские спецслужбы арестовали Шарбат Гулу, которой сейчас около 40 лет, выяснив, что она живет в стране с фальшивыми документами.
СМИ также сообщали, что пакистанские паспорта нашли у двух мужчин, которые называли себя сыновьями Шарбат Гули. Если её вина подтвердится, ей грозит до 14 лет тюрьмы и крупный штраф.
Фотограф Стив Маккарри сфотографировал Шарбат Гулу в лагере афганских беженцев на границе с Пакистаном в июне 1985 года, когда ей было около 12 лет. Личность девочки на фото с обложки National Geographic удалось установить только в 2002 году, когда команда журнала специально съездила на ее поиски в Афганистан. Тогда Стив Маккарри снял еще один ее фотопортрет.