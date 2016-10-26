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15 марта, 19:03 • 115532 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167523 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138548 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130953 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113142 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105678 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101580 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135554 просмотра

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Афганку с обложки National Geographic арестовали в Пакистане

Афганку с обложки National Geographic арестовали в Пакистане

Киев • УНН

 • 12795 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В пакистанском Пешаваре задержали афганскую женщину, фотография которой в 1985 году попала на обложку журнала National Geographic и стала известной за все время существования издания, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Пакистанские спецслужбы арестовали Шарбат Гулу, которой сейчас около 40 лет, выяснив, что она живет в стране с фальшивыми документами.

СМИ также сообщали, что пакистанские паспорта нашли у двух мужчин, которые называли себя сыновьями Шарбат Гули. Если её вина подтвердится, ей грозит до 14 лет тюрьмы и крупный штраф.

Фотограф Стив Маккарри сфотографировал Шарбат Гулу в лагере афганских беженцев на границе с Пакистаном в июне 1985 года, когда ей было около 12 лет. Личность девочки на фото с обложки National Geographic удалось установить только в 2002 году, когда команда журнала специально съездила на ее поиски в Афганистан. Тогда Стив Маккарри снял еще один ее фотопортрет.

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