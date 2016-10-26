Афганку із обкладинки National Geographic арештували у Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У пакистанському Пешаварі затримали афганську жінку, фотографія якої у 1985 році потрапила на обкладинку журналу National Geographic і стала найвідомішою за увесь час існування видання, передає УНН із посиланням на ВВС.
Пакистанські спецслужби арештували Шарбат Гулу, якій зараз близько 40 років, з'ясувавши, що вона мешкає в країні із фальшивими документами.
ЗМІ також повідомляли, що пакистанські паспорти знайшли у двох чоловіків, які називали себе синами Шарбат Гули. Якщо її провина підтвердиться, їй загрожує до 14 років в'язниці і великий штраф.
Фотограф Стів Маккаррі сфотографував Шарбат Гулу у таборі афганських біженців на кордоні із Пакистаном у червні 1985 року, коли їй було близько 12 років. Особу дівчинки на фото з обкладинки National Geographic вдалося встановити лише в 2002 році, коли команда журналу спеціально з'їздила на її пошуки до Афганістану. Тоді Стів Маккаррі зняв ще один її фотопортрет.