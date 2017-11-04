Афганистан собирается заблокировать WhatsApp и Telegram

Пользователи социальных сетей и защитники гражданских прав с возмущением отреагировали на сообщения о таком распоряжении и письмо, отправленное регулятором телекоммуникаций, было широко распространено в социальных сетях.

Некоторые СМИ, ссылаясь на неназванные источники, заявили, что такой приказ исходил от национального управления безопасности, чтобы предотвратить использование шифрованных сообщений талибами и другими повстанческими группами. Но эти сообщения не удалось подтвердить.

Действующий министр по телекоммуникациям страны Шахзад Ариоби сообщил о том, что регулятору телекоммуникаций было приказано поэтапно блокировать службы для улучшения их функционирования после получения жалоб.

В письме телекоммуникационного регулятора ATRA от 1 ноября интернет-компаниям дается распоряжение блокировать услуги Telegram и WhatsApp "без задержки" сроком на 20 дней.

Однако, как сообщается, на этой неделе и в субботу служба работала нормально, как на государственном операторе Salaam, так и у частных поставщиков услуг.

Напомним, 3 ноября в работе WhatsApp произошел сбой.