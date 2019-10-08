Афера с имуществом Нацгвардии: за Микитася внесли залог в 5,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. За народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн внесли залог. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.
"Вчера за Микитася внесли залог в 5,5 млн грн", - сказали в пресс-службе.
Однако, назвать кто именно внес залог в САП не могут.
Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн народному депутату Украины 8-го созыва Максиму Микитасю.
Как сообщалось ранее, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.
Напомним, в мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщено экс-главе Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнилося исполнительным директором компании-застройщика.