Афера с имуществом Нацгвардии: за Микитася внесли залог в 5,5 млн грн

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 19119 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 33209 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 48819 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 89383 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 150357 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 151475 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 209077 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 200000 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 425557 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 232055 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
50%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 29970 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 35021 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 31945 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 25803 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 13869 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 180645 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 167036 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 253740 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 425557 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 529244 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 89385 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 55564 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 53638 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 60090 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 90436 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Афера с имуществом Нацгвардии: за Микитася внесли залог в 5,5 млн грн

Киев • УНН

 • 12402 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. За народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн внесли залог. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.

Афера с имуществом Нацгвардии: за Микитася внесли залог в 5,5 млн грн

"Вчера за Микитася внесли залог в 5,5 млн грн", - сказали в пресс-службе.

Однако, назвать кто именно внес залог в САП не могут.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн народному депутату Украины 8-го созыва Максиму Микитасю.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Напомним, в мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщено экс-главе Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнилося исполнительным директором компании-застройщика.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,068.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,791.00