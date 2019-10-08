Афера з майном Нацгвардії: за Микитася внесли заставу у 5,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтень. УНН. За народного депутата України 8-го скликання Максима Микитася, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії на 81,64 млн грн внесли заставу. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі САП.
“Учора за Микитася внесли заставу у 5,5 млн грн”, — сказали в пресслужбі.
Проте, назвати хто саме вніс заставу в САП не можуть.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 5,5 млн грн народному депутату України 8-го скликання Максиму Микитасю.
Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому нардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном.
Нагадаємо, у травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовника та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором компанії-забудовника.