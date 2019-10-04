Афера з майном Нацгвардії: суд призначив заставу екснардепу Микитасю у 5,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 5,5 млн грн народному депутату України 8-го скликання Максиму Микитасю, якого підозрюють в організації заволодіння майном Національної гвардії на 81,64 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі САП.
“Микитасю призначили запобіжний захід у вигляді застави у 5,5 млн грн”, — повідомили в пресслужбі.
Також зазначається, що на нього покладено низку особистих зобов’язань та носіння електронного браслету.
Як повідомляв УНН, раніше детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому нардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном.
Нагадаємо, у травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовника та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором компанії-забудовника.