Афера с имуществом Нацгвардии: суд назначил залог экс-нардепу Микитасю в 5,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн народному депутату Украины 8-го созыва Максиму Микитасю, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.
"Микитасю назначили меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн", - сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что на него возложено ряд личных обязательств и ношение электронного браслета.
Как сообщал УНН, ранее детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.
Напомним, в мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщено экс-командиру Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнилося исполнительным директором компании-застройщика.