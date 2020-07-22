Афера с жильем Нацгвардии: суд отложил рассмотрение апелляции на продление ареста Микитася
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы на продление срока содержания под стражей экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"До начала судебного заседания в суд поступило ходатайство защитника об отложении рассмотрения дела на другой день в связи с его пребыванием в другом судебном заседании. По результатам судебного заседания суд удовлетворил ходатайство защитника и отложил рассмотрение апелляционной жалобы на 27 июля в 16:00" , - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд продолжил содержание под стражей экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, до 7 сентября.
Напомним, в конце мая апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.
Микитась внес 80 млн грн, но 30 млн грн взыскали в доход государства. Таким образом, на счету суда осталось 50 млн грн, а после назначения меры пресечения - нужно было заплатить еще 50 млн грн залога. Адвокат Микитася заявлял, что он не планирует вносить оставшуюся сумму залога в размере 50 млн грн, ведь не имеет на это возможности.
Впоследствии ВАКС удовлетворил обращение по возвращению Микитасю 50 млн грн залога.
Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.