АЭС Украины за сутки произвели 238,75 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Атомные электростанции Украины за сутки 2 мая выработали 238,75 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
3 мая на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 77-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 28-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 32-ые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 220 МВт, РАЭС - 2425 МВт, ЮУАЭС - 1 615 МВт, ХАЭС - 1 720 МВт.
Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 3 мая 2017 составляет 780 МВт. С балансовыми ограничениями работали энергоблоки ЗАЭС-1 - 91%, ЮУАЭС-1 - 70%, ХАЭС-1 - 75%.
Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 20,65 млн кВт-ч электроэнергии.
Как сообщал УНН 1 мая, у Фукусимы второй день не могут потушить лесной пожар.
Также 28 апреля сообщалось, что украинские АЭС в сутки произвели 261,96 млн кВт-ч электроэнергии.