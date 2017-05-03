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АЕС України за добу виробили 238,75 млн кВт-г електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Атомні електростанції України за добу 2 травня виробили 238,75 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках станцій перебуває у межах норми. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".

АЕС України за добу виробили 238,75 млн кВт-г електроенергії

3 травня на атомних станціях України працюють 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС триває 77-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №2 Рівненської АЕС - 28-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 32-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 220 МВт, РАЕС – 2 425 МВт, ЮУАЕС – 1 615 МВт, ХАЕС – 1 720 МВт.

Балансове обмеження станом на 6:00 3 травня 2017 року становить 780 МВт. З балансовими обмеженнями працювали енергоблоки ЗАЕС-1 ‒ 91%, ЮУАЕС-1 ‒ 70%, ХАЕС-1 ‒ 75%.
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 20,65 млн кВт-г електроенергії.

Як повідомляв УНН 1 травня, біля Фукусіми другий день не можуть загасити лісову пожежу.

Також 28 квітня повідомлялося, що українські АЕС за добу виробили 261,96 млн кВт-г електроенергії.

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