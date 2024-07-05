Уже почти 1500 человек воспользовались аэротрансфером Одесса - аэропорт Кишинев. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что этот проект Одесской ОГА заработал с 1 марта. С помощью аэротрансфера пассажиры, которые приобрели билеты на самолет с отправлением или прилетом в г. Кишинев, могут, по предварительной регистрации и проверке представителями Госпогранслужбы, быстро и комфортно добраться из Одессы в аэропорт Кишинев и в обратном направлении.

Благодаря прибыли от перевозок уже закуплено оборудования для военных на сумму более 150 тыс. грн.

Аэротрансфер отправляется ежедневно в 08:00 из АС "Старосинна" и в 17:00 из г. Кишинев (аэропорт). Стоимость - 800 грн. Скидка в 50% для военных и членов их семей (жена/муж, дети), лиц с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий.

Регистрация осуществляется на сайте Одесской областной государственной администрации. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 063 312 90 85.