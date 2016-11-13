Аэропорты Киева работают в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. По состоянию на 16:30 аэропорты Киева работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальные сайты аэропортов "Киев" и "Борисполь".
Так, согласно онлайн-табло, прилет и отлет рейсов из аэропорта "Борисполь" происходит по расписанию.
Что касается рейсов аэропорта "Киев", то задерживается прилет лишь одного рейса - из Египта.
Как сообщал УНН, 13 ноября во Львовском аэропорту из-за сложных погодных условий отменили несколько рейсов.