Аеропорти Києва працюють у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Станом на 16:30 аеропорти Києва працюють у штатному режимі попри негоду. Про це УНН повідомляє із посиланням на офіційні сайти аеропортів “Київ” та “Бориспіль”.
Так, згідно з онлайн-табло, приліт та відліт рейсів із аеропорту “Бориспіль” відбувається за розкладом.
Щодо рейсів аеропорту “Київ”, то затримується приліт лише одного рейсу — із Єгипту.
Як повідомляв УНН, 13 листопада у Львівському аеропорту через складні погодні умови скасували декілька рейсів.