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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Аеропорти Києва працюють у штатному режимі

Аеропорти Києва працюють у штатному режимі

Київ • УНН

 • 10039 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Станом на 16:30 аеропорти Києва працюють у штатному режимі попри негоду. Про це УНН повідомляє із посиланням на офіційні сайти аеропортів “Київ” та “Бориспіль”.

Так, згідно з онлайн-табло, приліт та відліт рейсів із аеропорту “Бориспіль” відбувається за розкладом.

Щодо рейсів аеропорту “Київ”, то затримується приліт лише одного рейсу — із Єгипту.

Як повідомляв УНН, 13 листопада у Львівському аеропорту через складні погодні умови скасували декілька рейсів.

Українські Національні Новини

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