Аэропорт Орли в Париже может открыться только осенью - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Парижский аэропорт Орли, закрытый для коммерческих перевозок с 31 марта в связи с распространением коронавируса, может открыться только осенью. Об этом пишет газета Les Echos со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Из всех французских компаний в данный момент рейсы выполняет практически только одна - Air France, отмечает издание.
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По информации издания, даже с учетом восстановления летом полетов других авиакомпаний мощностей аэропорта Руасси - Шарль де Голль должно хватить для обеспечения летнего трафика во Франции.
"Чтобы начать возвращаться к полноценной работе, необходимо дождаться открытия границ", - пояснил собеседник Les Echos.