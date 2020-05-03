Аэропорт Орли в Париже может открыться только осенью - СМИ

Из всех французских компаний в данный момент рейсы выполняет практически только одна - Air France, отмечает издание.

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По информации издания, даже с учетом восстановления летом полетов других авиакомпаний мощностей аэропорта Руасси - Шарль де Голль должно хватить для обеспечения летнего трафика во Франции.

"Чтобы начать возвращаться к полноценной работе, необходимо дождаться открытия границ", - пояснил собеседник Les Echos.