Аеропорт Орлі в Парижі може відкритися тільки восени - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Паризький аеропорт Орлі, закритий для комерційних перевезень з 31 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу, може відкритися тільки восени. Про це пише газета Les Echos з посиланням на власні джерела, передає УНН.
З усіх французьких компаній в даний момент рейси виконує практично тільки одна - Air France, відзначає видання.
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За інформацією видання, навіть з урахуванням відновлення влітку польотів інших авіакомпаній потужностей аеропорту Руассі - Шарль де Голль повинно вистачити для забезпечення річного трафіку у Франції.
"Щоб почати повертатися до повноцінної роботи, необхідно дочекатися відкриття кордонів", - пояснив співрозмовник Les Echos.