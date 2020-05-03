Аеропорт Орлі в Парижі може відкритися тільки восени - ЗМІ

З усіх французьких компаній в даний момент рейси виконує практично тільки одна - Air France, відзначає видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США заявили про докази поширення коронавірусу з лабораторії у Китаї

За інформацією видання, навіть з урахуванням відновлення влітку польотів інших авіакомпаній потужностей аеропорту Руассі - Шарль де Голль повинно вистачити для забезпечення річного трафіку у Франції.

"Щоб почати повертатися до повноцінної роботи, необхідно дочекатися відкриття кордонів", - пояснив співрозмовник Les Echos.