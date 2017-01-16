Аэропорт "Манас" в Кыргызстане возобновил работу после катастрофы Boeing 747
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Международный аэропорт "Манас" в Бишкеке возобновил работу после катастрофы Boeing 747. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает УНН.
"Международный аэропорт "Манас" 16 января в 13:30 (по местному времени - ред.) начал работать в штатном режиме и начал принимать и выпускать воздушные суда.
Напомним, с утра 16 января Международный аэропорт "Манас" был закрыт из-за катастрофы самолета Boeing 747.