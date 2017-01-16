Аеропорт "Манас" у Киргизстані відновив роботу після катастрофи Boeing 747

“Міжнародний аеропорт “Манас” 16 січня о 13:30 (за місцевим часом — ред.) почав працювати в штатному режимі і почав приймати і випускати повітряні судна.

Нагадаємо, з ранку 16 січня Міжнародний аеропорт “Манас” був закритий через катастрофу літака Boeing 747.