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Аеропорт "Манас" у Киргизстані відновив роботу після катастрофи Boeing 747

Київ • УНН

 • 8825 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Міжнародний аеропорт “Манас” у Бішкеку відновив роботу після катастрофи Boeing 747. Про це повідомляє прес-служба аеропорту, передає УНН.

“Міжнародний аеропорт “Манас” 16 січня о 13:30 (за місцевим часом — ред.) почав працювати в штатному режимі і почав приймати і випускати повітряні судна.

Нагадаємо, з ранку 16 січня Міжнародний аеропорт “Манас” був закритий через катастрофу літака Boeing 747.

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