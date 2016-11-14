Аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на 10:00 Аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщила УНН пресс-служба аэропорта.
"Сейчас все рейсы осуществляются по готовности самолета к вылету. Задерживаются рейсы в Софию и Днепр", - сообщили в аэропорту.
Напомним, по состоянию на 16:30 13 ноября аэропорты Киева работали в штатном режиме, несмотря на непогоду в столице.
Как сообщал УНН, 13 ноября во Львовском аэропорту из-за сложных погодных условий отменили несколько рейсов.