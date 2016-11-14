Аеропорт “Бориспіль” продовжує працювати в штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станом на 10:00 міжнародний аеропорт “Бориспіль” продовжує працювати в штатному режимі. Про це УНН повідомила прес-служба летовища.
"Наразі усі рейси здійснюються за готовністю літака до вильоту. Затримуються рейси до Софії та Дніпропетровська", - повідомили в аеропорту.
Нагадаємо, станом на 16:30 13 листопада аеропорти Києва працювали у штатному режимі попри негоду у столиці.
Як повідомляв УНН, 13 листопада у Львівському аеропорту через складні погодні умови скасували декілька рейсів.