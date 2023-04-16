Аэрофлот планирует отправить в Иран больше самолетов для технического обслуживания

Детали

На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что Airbus A330-300 впервые был отправлен в Тегеран для технического обслуживания, ссылаясь на источники, которые сообщают, что это произошло после нескольких месяцев переговоров между двумя сторонами.

Это произошло после того, как Boeing и Airbus, производители самолетов в США и Франции соответственно, прекратили продажу запчастей российским перевозчикам из-за западных санкций.

Частная авиакомпания Mahan Air, базирующаяся в Тегеране, проведет ремонт и техническое обслуживание самолета, принадлежащего флагманскому авиаперевозчику россии.

Согласно сообщениям, большую часть парка Аэрофлота из 179 самолетов составляют самолеты Airbus A320, Boeing 737-800 и Boeing 777-300ER.

Российские СМИ сообщают, что крупнейшая авиационная компания страны планирует отправить в Иран для технического обслуживания больше самолетов A330, если ремонт первого недавно отправленного самолета пройдет успешно.

"Техническое обслуживание самолетов Airbus A330 (в Иране) будет выполнять провайдер по широкому спектру работ", - цитируют пресс-секретаря "Аэрофлота" росСМИ, добавив, что Mahan Air "имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт".

В ответ на сообщения российских СМИ глава агентства гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммади Бахш сообщил, что две страны подписали соглашение о техническом обслуживании и строительстве самолетов во время его недавнего визита в Москву.

"Двусторонние меморандумы и соглашения между Ираном и россией по использованию инфраструктуры для обучения (пилотов) и центров ремонта и технического обслуживания (самолетов) были подписаны на самом высоком уровне", - добавил он в заявлениях, цитируемых информационным агентством ISNA.

Бахш отметил, что запчасти для самолетов производятся местными компаниями в Иране, что значительно снизило зависимость от иностранных компаний, указав на возможность Тегерана и Москвы использовать запчасти производства любой из них.

Дополнение

В сентябре прошлого года бывший министр дорог и городского развития Ростам Гасеми объявил о ремонте российских самолетов в Иране, что, по его словам, свидетельствует о том, что страна "приобрела технологии обслуживания (самолетов)".

Министр транспорта россии виталий савельев в марте 2022 года заявил, что Москва использует опыт Тегерана по обслуживанию самолетов, находящихся под санкциями.

Сам Иран столкнулся с трудностями в обслуживании своих стареющих авиаперевозчиков из-за давних санкций США, за исключением короткого периода в 2015 году, когда санкции были сняты после подписания ядерной сделки.