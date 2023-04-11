Через санкції російський "Аерофлот" вперше в історії був вимушений відправити літак на ремонт в Іран
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Через міжнародні санкції російський "Аерофлот" вперше в історії відправив ремонтувати літак зі свого парку в Іран. Про це повідомляють росЗМІ посилаючись на представника компанії, пише УНН.
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5 квітня широкофюзеляжний лайнер Airbus A330-300 із реєстраційним номером RA-73700 перелетів до Тегерана, де повітряне судно обслужать технічні фахівці найбільшого іранського перевізника "Mahan Air".
Як пишуть росЗМІ, можливість технічного обслуговування в Ірані "Аерофлот" обговорював кілька місяців на тлі західних санкцій, що накладають обмеження на роботу закордонних компаній з російською авіатехнікою.
Виконавчий директор галузевого агентства "АвіаПорт" олег пантелєєв заявив:
"Іран не підтримує санкції проти росії та не боїться вторинних санкцій з боку США чи Євросоюзу. Іран за десятиліття економічної блокади з боку Заходу набув великих компетенцій щодо ремонту повітряних суден та їх компонентів. Цих факторів достатньо для того, щоб розвивати партнерські відносини з Іраном".
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