Байден продовжив санкції проти рф через вторгнення в Україну - Білий Дім

Деталі

Зокрема, санкції продовжуються через шкідливу зарубіжну діяльність російської федерації, таку як:



зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзниках і партнерах;



участь і сприяння шкідливій діяльності з використанням кібертехнологій проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;



заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;



здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;



підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;



порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав, - продовження представлення незвичної та надзвичайної загрози для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США.



Цитата

"Тому необхідно продовжити надзвичайний стан, оголошений в Указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду рф", - йдеться в заяві.

Нагадаємо

6 червня 2022 року президент США Джо Байден оголосив про введення режиму НС у зв'язку зі "шкідливими діями" росії.