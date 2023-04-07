Байден продовжив санкції проти рф через вторгнення в Україну - Білий Дім
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив дію санкцій проти російської федерації. Одна з причин – порушення територіальної цілісності держав, що має на увазі неспровоковане вторгнення в Україну, пише УНН з посиланням на пресслужбу Білого Дому.
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Зокрема, санкції продовжуються через шкідливу зарубіжну діяльність російської федерації, таку як:
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- зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзниках і партнерах;
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- участь і сприяння шкідливій діяльності з використанням кібертехнологій проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;
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- заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;
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- здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;
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- підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;
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- порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав, - продовження представлення незвичної та надзвичайної загрози для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США.
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Цитата
"Тому необхідно продовжити надзвичайний стан, оголошений в Указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду рф", - йдеться в заяві.
Нагадаємо
6 червня 2022 року президент США Джо Байден оголосив про введення режиму НС у зв'язку зі "шкідливими діями" росії.