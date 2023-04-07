Байден продлил санкции против рф из-за вторжения в Украину – Белый Дом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил действие санкций против российской федерации. Одна из причин – нарушение территориальной целостности государств, что подразумевает неспровоцированное вторжение в Украину, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.
Детали
В частности, санкции продлеваются из-за вредоносной зарубежной деятельности российской федерации, такой как:
-
- усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
-
- участие и содействие вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
-
- поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства;
-
- осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
-
- подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
-
- нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжение представления необычной и чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.
-
Цитата
"Поэтому необходимо продолжить чрезвычайное положение, объявленное в Указе 14024, в отношении определенной вредной внешней деятельности правительства рф", - говорится в заявлении.
Напомним
6 июня 2022 года президент США Джо Байден объявил о введении режима ЧС в связи со "вредоносными действиями" россии.