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Байден продлил санкции против рф из-за вторжения в Украину – Белый Дом

Киев • УНН

 • 780345 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил действие санкций против российской федерации. Одна из причин – нарушение территориальной целостности государств, что подразумевает неспровоцированное вторжение в Украину, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

Детали

В частности, санкции продлеваются из-за вредоносной зарубежной деятельности российской федерации, такой как:

  • усилия по подрыву проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах;
  • участие и содействие вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров;
  • поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства;
  • осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов;
  • подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;
  • нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжение представления необычной и чрезвычайной угрозы для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

Цитата

"Поэтому необходимо продолжить чрезвычайное положение, объявленное в Указе 14024, в отношении определенной вредной внешней деятельности правительства рф", - говорится в заявлении.

Напомним

6 июня 2022 года президент США Джо Байден объявил о введении режима ЧС в связи со "вредоносными действиями" россии.

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