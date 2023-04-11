Из-за санкций российский "Аэрофлот" впервые в истории был вынужден отправить самолет на ремонт в Иран
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Из-за международных санкций российский "Аэрофлот" впервые в истории отправил ремонтировать самолет из своего парка в Иран. Об этом сообщают росСМИ ссылаясь на представителя компании, пишет УНН.
Детали
5 апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика "Mahan Air".
Как пишут росСМИ, возможность технического обслуживания в Иране "Аэрофлот" обсуждал несколько месяцев на фоне западных санкций, накладывающих ограничения на работу зарубежных компаний с российской авиатехникой.
Исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" олег пантелеев заявил:
"Иран не поддерживает санкции против россии и не боится вторичных санкций со стороны США или Евросоюза. Иран за десятилетия экономической блокады со стороны Запада приобрел большие компетенции по ремонту воздушных судов и их компонентов. Этих факторов достаточно для того, чтобы развивать партнерские отношения с Ираном".
Напомним
Президент США Джо Байден продлил санкции против рф из-за вторжения в Украину.