Из-за санкций российский "Аэрофлот" впервые в истории был вынужден отправить самолет на ремонт в Иран

Детали

5 апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика "Mahan Air".

Как пишут росСМИ, возможность технического обслуживания в Иране "Аэрофлот" обсуждал несколько месяцев на фоне западных санкций, накладывающих ограничения на работу зарубежных компаний с российской авиатехникой.

Исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" олег пантелеев заявил:

"Иран не поддерживает санкции против россии и не боится вторичных санкций со стороны США или Евросоюза. Иран за десятилетия экономической блокады со стороны Запада приобрел большие компетенции по ремонту воздушных судов и их компонентов. Этих факторов достаточно для того, чтобы развивать партнерские отношения с Ираном".

Напомним

Президент США Джо Байден продлил санкции против рф из-за вторжения в Украину.