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Аерофлот планує відправити до Ірану більше літаків для технічного обслуговування

Аерофлот планує відправити до Ірану більше літаків для технічного обслуговування

Київ • УНН

 • 674161 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Найбільший російський авіаперевізник Аерофлот нещодавно вперше відправив один зі своїх літаків до Ірану для ремонту в рамках угоди про співпрацю в галузі цивільної авіації між Тегераном та Москвою, підтвердили джерела Anadolu. Очікується, що компанія відправить до Ірану для технічного обслуговування більше літаків, передає УНН.

Деталі

Минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що Airbus A330-300 вперше був відправлений до Тегерана для технічного обслуговування, посилаючись на джерела, які повідомляють, що це сталося після кількох місяців переговорів між двома сторонами.

Це сталося після того, як Boeing та Airbus, виробники літаків у США та Франції відповідно, припинили продаж запчастин російським перевізникам через західні санкції.

Приватна авіакомпанія Mahan Air, що базується в Тегерані, проведе ремонт та технічне обслуговування літака, що належить флагманському авіаперевізнику росії.

Згідно з повідомленнями, більшу частину парку Аерофлоту зі 179 літаків становлять літаки Airbus A320, Boeing 737-800 та Boeing 777-300ER.

Російські ЗМІ повідомляють, що найбільша авіаційна компанія країни планує відправити до Ірану для технічного обслуговування більше літаків A330, якщо ремонт першого нещодавно відправленого літака пройде успішно.

"Технічне обслуговування літаків Airbus A330 (в Ірані) виконуватиме провайдер з широкого спектру робіт", - цитують прессекретаря "Аерофлоту" росЗМІ, додавши, що Mahan Air "має необхідну матеріальну базу, сертифікати та величезний досвід".

У відповідь на повідомлення російських ЗМІ глава агентства цивільної авіації Ірану Мохаммад Мохаммаді Бахш повідомив, що дві країни підписали угоду про технічне обслуговування та будівництво літаків під час його нещодавнього візиту до Москви.

"Двосторонні меморандуми та угоди між Іраном та росією щодо використання інфраструктури для навчання (пілотів) та центрів ремонту та технічного обслуговування (літаків) були підписані на найвищому рівні", - додав він у заявах, цитованих інформаційним агентством ISNA.

Бахш зазначив, що запчастини для літаків виробляються місцевими компаніями в Ірані, що значно знизило залежність від іноземних компаній, вказавши на можливість Тегерана та Москви використовувати запчастини виробництва будь-якої з них.

Доповнення

Торік у вересні колишній міністр доріг та міського розвитку Ростам Гасемі оголосив про ремонт російських літаків в Ірані, що, за його словами, свідчить про те, що країна "придбала технології обслуговування (літаків)".

Міністр транспорту росії віталій савельєв у березні 2022 року заявив, що Москва використовує досвід Тегерана щодо обслуговування літаків, що знаходяться під санкціями.

Сам Іран зіткнувся з труднощами в обслуговуванні своїх авіаперевізників, що старіють, через давні санкції США, за винятком короткого періоду в 2015 році, коли санкції було знято після підписання ядерної угоди.

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