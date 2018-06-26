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Адвокаты Януковича готовы к дебатам, но после исследования всех доказательств

Адвокаты Януковича готовы к дебатам, но после исследования всех доказательств

Киев  •  УНН

 • 8408 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, заявляет о готовности принять участие в дебатах, но после завершения исследования всей доказательной базы в суде. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает УНН.

"Безусловно, мы примем участие в дебатах, но обращаю внимание, что дебаты в соответствии с требованиями закона проводятся после исследования всей доказательной базы. Только прокуроры, уверены в желаемом для них приговора, могли прийти с текстом написанных дебатов еще за два месяца до того, как процесс должен был перейти в стадию финиша, в стадию окончания", - сказал Сердюк.

Напомним, сегодня адвокаты Януковича обратились в Верховный суд Украины с просьбой изменить место рассмотрения дела о госизмене, поскольку считают, что районный суд Киева является ангажированным и не в состоянии принять правосудное решение по делу.

Как сообщал УНН, проблема экс-президента Украины Виктора Януковича заключалась в неумении вовремя разговаривать с людьми. Об этом она заявила сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева.

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