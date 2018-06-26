Адвокати Януковича готові до дебатів, але після дослідження всіх доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Сторона захисту екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, заявляє про готовність взяти участь у дебатах, але після завершення дослідження всієї доказової бази в суді. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає УНН.
"Безумовно ми візьмемо участь у дебатах, але звертаю увагу, що дебати згідно з вимогами закону проводяться після дослідження всієї доказової бази. Тільки прокурори, впевнені у бажаному для них вироку, могли прийти с текстом написаних дебатів ще за два місяці до того, як процес мав перейти у стадію фінішу, у стадію закінчення", - сказав Сердюк.
Нагадаємо, сьогодні адвокати Януковича звернулися до верховного суду України з проханням змінити місце розгляду справи про держзраду, оскільки вважають, що Оболонський районний суд Києва є заангажованим і не в змозі ухвалити правосудне рішення у справі.
Як повідомляв УНН, проблема екс-президента України Віктора Януковича полягала у невмінні вчасно розмовляти з людьми. Про це вона заявила сьогодні на допиті в якості свідка в Оболонському районному суді Києва.