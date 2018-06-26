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Адвокаты просят Верховный суд изменить место рассмотрения дела о госизмене Януковича

Адвокаты просят Верховный суд изменить место рассмотрения дела о госизмене Януковича

Киев  •  УНН

 • 8592 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича обратились в Верховный суд с просьбой перенести рассмотрение дела о госизмене из Оболонского суда в любой другой суд. Об этом сегодня на пресс-коференции в Киеве заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.

“Сегодня в новосозданный Верховный суд Украины было подано соответствующее ходатайство об изменении подсудности и передаче данного дела в любой другой суд, не находящийся под давлением”, — сказал Сердюк, добавив: “Мы надеемся, что ходатайство будет удовлетворено”.

Он пояснил, что пойти на такой шаг сторону защиты вынудило то, что Оболонский районный суд “лишен возможности по политическим мотивам рассматривать это дело”.

В подтверждение своей позиции Сердюк отметил, что суд отказал защите допросить свидетелей Клюева, Захарченко, других высокопоставленных лиц.

“Из 44 свидетелей защиты было вызвано только 22, из которых половину не было возможности допросить. Суд отказал в исследовании и изучении подделанного обращения Турчинова в Совет безопасности ООН и других документов... Суд отказал в допросе Тягнибока, Кличко, Луценко и других”, — сказал Сердюк.

Кроме того, он обратил внимание на то, что сейчас идет ликвидация суда, а судьи проходят аттестацию и исход этого дела может повлиять на их дальнейшую профессиональную судьбу.

“То есть власть сделал все, чтобы зажать действия состава суда и не дать возможность выносить решение по закону”, — отметил Сердюк.

Напомним, 26 июня суд по делу государственной измене Януковича допросил в качестве свидетеля Анну Герман.

Как сообщал УНН, защита экс-президента на этой неделе планирует согласовать даты допроса бывших топ-чиновников Украины, в частности Николая Азарова, Виталия Захарченко, Андрея Клюева и других. На конец июля суд планирует перейти к судебным дебатам сторон участниц процесса и уйти в совещательную комнату для вынесения приговора.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны.

То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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