Адвокати просять Верховний суд змінити місце розгляду справи про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Адвокати екс-президента України Віктора Януковича звернулися до Верховного суду з проханням перенести розгляд справи про держзраду з Оболонського суду в будь-який інший суд. Про це сьогодні на прес-коференції в Києві заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні в новостворений Верховний суд України було подано відповідне клопотання про зміну підсудності і передачі даної справи в будь-який інший суд, що не перебуває під тиском", - сказав Сердюк, додавши: "Ми сподіваємося, що клопотання буде задоволено".
Він пояснив, що піти на такий крок захист змусило те, що Оболонський районний суд "не має змоги через політичні мотиви розглядати цю справу".
На підтвердження своєї позиції Сердюк зазначив, що суд відмовив захисту допитати свідків Клюєва, Захарченко, інших високопоставлених осіб.
"Із 44 свідків захисту було викликано тільки 22, з яких половину не було можливості допитати. Суд відмовив в дослідженні і вивченні підробленого звернення Турчинова до Ради безпеки ООН та інших документів ... Суд відмовив у допиті Тягнибока, Кличка, Луценка та інших ", - сказав Сердюк.
Крім того, він звернув увагу на те, що зараз йде ліквідація суду, а судді проходять атестацію і результат цієї справи може вплинути на їх подальшу професійну долю.
"Тобто влада зробила все, щоб затиснути дії складу суду і не дати можливість виносити рішення згідно із законом", - зазначив Сердюк.
Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради Януковича допитав як свідка Анну Герман.
Як повідомляв УНН, захист екс-президента на цьому тижні планує узгодити дати допиту колишніх топ-чиновників України, зокрема Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Андрія Клюєва та інших. На кінець липня суд планує перейти до судових дебатів сторін учасниць процесу і піти в нарадчу кімнату для винесення вироку.
Відзначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни.
Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.