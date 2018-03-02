Адвокат: Янукович не намерен просить российского гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович не имеет намерений просить российского гражданства. Об этом в комментарии в Москве после пресс-конференции В.Януковича заявил его адвокат Виталий Сердюк, передает УНН.
“По поводу получения Виктором Федоровичем российского гражданства. Этот вопрос никогда не обсуждался. Он — гражданин Украины и президент страны, а это звание дается пожизненно”, — сказал В.Сердюк.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что выведенные 1,5 млрд долларов – это не его деньги.
Напомним, сегодня на пресс-конференции в Москве В.Янукович заявил, что ни в одном банке мира нет его денег.