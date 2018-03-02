Адвокат: Янукович не має наміру просити російського громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович не має намірів просити російського громадянства. Про це в коментарі в Москві після прес-конференції В.Януковича заявив його адвокат Віталій Сердюк, передає УНН.
"З приводу отримання Віктором Федоровичем російського громадянства. Це питання ніколи не обговорювалося. Він - громадянин України і Президент країни, а це звання дається довічно", - сказав В.Сердюк.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович заявив, що виведені 1,5 млрд доларів - це не його гроші.
Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції в Москві В.Янукович заявив, що ні в одному банку світу немає його грошей.