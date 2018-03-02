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Адвокат: Янукович не має наміру просити російського громадянства

Адвокат: Янукович не має наміру просити російського громадянства

Київ • УНН

 • 8264 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович не має намірів просити російського громадянства. Про це в коментарі в Москві після прес-конференції В.Януковича заявив його адвокат Віталій Сердюк, передає УНН.

"З приводу отримання Віктором Федоровичем російського громадянства. Це питання ніколи не обговорювалося. Він - громадянин України і Президент країни, а це звання дається довічно", - сказав В.Сердюк.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович заявив, що виведені 1,5 млрд доларів - це не його гроші.

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції в Москві В.Янукович заявив, що ні в одному банку світу немає його грошей.

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