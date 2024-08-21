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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Адвокат требует от "Евросолидарности" ответ, остается ли Порошенко диаконом УПЦ (МП) – СМИ

Адвокат требует от "Евросолидарности" ответ, остается ли Порошенко диаконом УПЦ (МП) – СМИ

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 11:59  •  24062 просмотра

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Адвокат Елена Исаевская спрашивает, остается ли Порошенко диаконом УПЦ (МП). Адвокат направила запросы в «Европейскую Солидарность» и УПЦ (МП) относительно его церковного статуса и возможного лишения сана.

Адвокат Елена Исаевская требует от партии "Европейская Солидарность" предоставить ответ, остается ли до сих пор Петр Порошенко диаконом УПЦ (МП). Соответствующие запросы она направила в "Евросолидарность", а также в Украинскую православную церковь (УПЦ (МП), пишет "Закон и бизнес".

В запросе адвокат ссылается на информацию в СМИ о том, что народный депутат и бывший президент Петр Порошенко был рукоположен в дьяконы и участвовал в религиозных церемониях церкви Московского патриархата.

Также адвокат интересуется, когда именно Порошенко был рукоположен в дьяконы и продолжает ли он выполнять эту функцию. А если лишен сана – то когда это произошло и на каком основании.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ.

Как известно, Порошенко долгое время был активным прихожанином УПЦ (МП) и был рукоположен в дьяконы на Троицу в 2009 году.

Порошенко продолжал вести бизнес в России даже после аннексии Крыма в 2014 году. В частности, в Липецке долгое время работала его кондитерская фабрика.

Также Порошенко обвиняли в сговоре с РФ и боевиками "ЛДНР" во время боевых действий в 2014-2015 годах для закупки угля на оккупированном Донбассе. Он напрямую давал указания договариваться с Путиным.

В этот же период в интернете был опубликован разговор между президентами Украины и РФ, во время которого Порошенко сказал Путину "Жму руку! Обнимаю!".

Лилия Подоляк

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