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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 11371 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100275 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 115669 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136331 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142667 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 180350 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156367 просмотра

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Адвокат Трампа предсказал падение режима в Иране

Адвокат Трампа предсказал падение режима в Иране

Киев  •  УНН

 • 10586 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Бывший мэр Нью-Йорка и нынешний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что правящий режим Ирана находится на грани падения и ему придет конец, передает Reuters, информирует УНН.

“Сейчас мы реально можем наблюдать конец режима в Иране”, — сказал Джулиани, напомнив об акциях протеста в Иране в связи с валютным кризисом, который начался после объявления Трампа о выходе из ядерной сделки 2015 года.

“Если самая большая экономическая держава прекратит вести с вами бизнес, вы рухнете, а санкции будут становиться все сильнее, сильнее и сильнее”, — добавил он, выступая на конференции Национального совета сопротивления Ирана, который базируется в Париже. Организация объединяет оппозиционные силы Ирана, который действуют в изгнании за пределами страны.

Как сообщал УНН, Госдепартамент вернул в США 11 американцев из КНР из-за “акустических атак”.

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