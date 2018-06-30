Адвокат Трампа передбачив падіння режиму в Ірані

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 54425 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 111226 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 103437 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 131715 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106970 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121077 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161436 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190157 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 296032 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167329 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.3 м/с
83 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 23168 перегляди
Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

25 березня, 18:38 • 21299 перегляди
До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

25 березня, 18:46 • 19039 перегляди
Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

Австрійський Raiffeisen Bank відправив до росії 9 мільярдів євро перед вторгненням в Україну - ЗМІ

25 березня, 18:59 • 18967 перегляди
НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

НПЗ, електростанції, АЕС: у кремлі оприлюднили список об'єктів, на які діятиме мораторій на удари

25 березня, 19:04 • 19664 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 131715 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165663 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 296032 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 226068 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31710 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52506 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57161 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55398 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69609 перегляди
Актуальне
Адвокат Трампа передбачив падіння режиму в Ірані

Адвокат Трампа передбачив падіння режиму в Ірані

Київ • УНН

 • 10586 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Колишній мер Нью-Йорка і нинішній адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що правлячий режим Ірану знаходиться на межі падіння і йому настане кінець, передає Reuters, інформує УНН.

“Зараз ми реально можемо спостерігати кінець режиму в Ірані”, — сказав Джуліані, нагадавши про акції протесту в Ірані у зв’язку з валютною кризою, яка почалася після оголошення Трампа про вихід з ядерної угоди 2015 року.

“Якщо найбільша економічна держава припинить вести з вами бізнес, ви звалитеся, а санкції будуть ставати все сильніше, сильніше і сильніше”, — додав він, виступаючи на конференції Національної ради опору Ірану, яка базується в Парижі. Організація об’єднує опозиційні сили Ірану, який діють у вигнанні за межами країни.

Як повідомляв УНН, Держдепартамент повернув в США 11 американців з КНР через “акустичні атаки”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.58
Bitcoin
$87,215.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,049.81
Ethereum
$2,049.10