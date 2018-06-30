Адвокат Трампа передбачив падіння режиму в Ірані

“Зараз ми реально можемо спостерігати кінець режиму в Ірані”, — сказав Джуліані, нагадавши про акції протесту в Ірані у зв’язку з валютною кризою, яка почалася після оголошення Трампа про вихід з ядерної угоди 2015 року.

“Якщо найбільша економічна держава припинить вести з вами бізнес, ви звалитеся, а санкції будуть ставати все сильніше, сильніше і сильніше”, — додав він, виступаючи на конференції Національної ради опору Ірану, яка базується в Парижі. Організація об’єднує опозиційні сили Ірану, який діють у вигнанні за межами країни.

Як повідомляв УНН, Держдепартамент повернув в США 11 американців з КНР через “акустичні атаки”.