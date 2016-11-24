Адвокат И.Новиков дал показания в суде относительно главаря "ЛНР" И.Плотницкого

В судебном заседании адвокат подтвердил все показания, которые он давал во время досудебного расследования по обстоятельствам похищения Надежды Савченко и незаконной переправке ее через границу Украину в Российскую Федерацию под руководством Игоря Плотницкого.

Заслушав показания Ильи Новикова суд объявил перерыв в заседании до 9 декабря.

Напомним, 31 августа 2016 года коллегия судей Подольского райсуда Киева удовлетворила ходатайство столичной прокуратуры о рассмотрении уголовного производства в отношении И.Плотницкого по специальной процедуре, без участия обвиняемого.

И.Плотницкий обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.258 (террористический акт) и ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, сестра Н.Савченко дала показания в суде в отношении главаря "ЛНР" И.Плотницкого.